Gugu tinha desacelerado carreira em função da família

A Record informou que Gugu Liberato, 60, deixou as duas últimas edições do reality Canta Comigo já gravadas. Na emissora desde 2009, o apresentador tinha renovado em janeiro o seu contrato por mais três anos. Em recente entrevista, ele tinha falado que estava em um momento de desaceleração de sua carreira para ficar mais com a família e os filhos, João Augusto, 17, e as gêmeas Sofia e Marina,15.

"Desacelerei minha vida profissional em função dos meus filhos e da minha família. Era uma loucura ter um programa semanal de quatro horas de duração, e ao vivo. Fiz isso porque eu quis. [...] A proposta da Record foi muito boa porque trabalho alguns meses e fico de folga nos demais nos Estados Unidos", disse na época.

A emissora ainda não divulgou se os programas que, inicialmente seriam exibidos nos dias 27 de novembro e 4 de dezembro, vão ao ar. A morte do apresentador foi confirmada nesta sexta-feira (22) após ele sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando (EUA).

Programa

Essa era a segunda temporada de Gugu a frente do Canta Comigo, uma versão nacional de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group. A ideia da atração é testar se o candidato, ao se apresentar, é capaz de levantar cem jurados de uma só vez para cantar junto.

Em entrevista em setembro para falar sobre a estreia do programa, Gugu disse que o Canta Comigo era o seu "xodó". "Estou muito feliz com o que eu estou fazendo. O Canta Comigo foi uma grata surpresa, um presente da Record para mim. Logo que vi o formato, fiquei apaixonado", disse ele na ocasião. Além da atração musical, ele apresentava também o reality Power Couple, que já tinha mais uma temporada confirmada para 2020.