Gugu Liberato teria caído do sótão após tentar consertar o ar condicionado

O acidente do apresentador Gugu Liberato teria acontecido enquanto o apresentador tentava consertar o ar condicionado de sua residência em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo informações da Revista Quem, que está com equipe na porta do hospital estadunidense, o incidente aconteceu cerca de meia hora depois de Gugu chegar em casa com a família, quando decidiu subir ao sótão para resolver o problema. O piso do cômodo é de gesso e teria cedido, provocando a queda do apresentador para o andar de baixo. O incidente teria provocado ferimentos nos dois lados da cabeça.

Um novo boletim médico informando o estado de saúde de Gugu deverá ser divulgado na tarde desta sexta-feira (22), após a família ser comunicada primeiramente das atualizações do quadro de saúde do artista. A esposa do apresentador e os filhos estavam em casa no momento do acidente.

Os familiares do apresentador, entre eles a mãe, Maria do Céu, de 90 anos, já estão em Orlando. Segundo a assessoria de imprensa de Gugu, ele está em uma Unidade de Terapia Intensiva, sendo acompanhado pela equipe médica local.

Após diversos boatos sobre a suposta morte do apresentador na noite desta quinta-feira (21), a assessoria de imprensa de Gugu disse que as informações são inverídicas.