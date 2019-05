Grupo Uirapuru realiza espetáculo 'Passarinhada' em Fortaleza e cidades do interior cearense

O Grupo Uirapuru – Orquestra de Barro pega a estrada para uma concorrida temporada por Fortaleza e interior do Ceará. Formado por jovens oriundos do povoado de Moita Redonda, localizado no distrito de Cascavel (distante 62 km da Capital), o coletivo retorna aos palcos com o espetáculo “Passarinhada”. O trabalho encanta espectadores de todas as idades ao unir o canto de pássaros ao som dos instrumentos de barro, produzidos pelos próprios músicos.

As apresentações são gratuitas e acontecem nos dias 31/05 (Cascavel), 01/06 (Aquiraz), 08/06 (Nova Olinda), 09/06 (Crato). A temporada de circulação do projeto termina em Fortaleza, nos dias 14 e 15/06. "Passarinhada" tem direção de Tércio Araripe, músicas de Jorge Santa Rosa e regência de Joel Rocha. Moita Redonda tem como tradição a cerâmica feita com técnicas ancestrais. A orquestra é formada por instrumentos como guitarra, cello, marimba, flauta, harpa, por exemplo, todos feitos de barro.

Grupo Uirapuru – Orquestra de Barro em apresentação no Espaço Tom Jobim (RJ) REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Além das apresentações, a orquestra organiza nas cidades visitadas a exposição e venda de peças feitas na localidade onde vivem. Além disso, serão realizadas oficinas gratuitas de cerâmica, com vagas limitadas até 20 participantes por cidade. A inscrição pode ser feita pelo e-mail tercioararipe@gmail.com.

Som do barro

Iniciativa realizada pelo Instituto 3 ARTE - Arte, tecnologia e educação, o Grupo Uirapuru - Orquestra de Barro é uma ação conjunta entre o luthier e artista plástico Tércio Araripe e as “senhoras do barro” de Moita Redonda. Em nota, Araripe explica que a missão do grupo criado em 2009 é resgatar uma manifestação que vinha sendo

abandonada pelas novas gerações. A realização de oficinas para a produção de instrumentos musicais feitos de barro foi uma saída para recuperar essa arte.

“Precisamos despertar o interesse das novas gerações em seguir adiante com a tradição do barro, algo que vinha perdendo espaço por conta do surgimento de novos materiais, como o alumínio e o plástico. No entanto, acredito que é possível acompanhar a modernidade sem abrir mão do que já foi feito pelos nossos antepassados, o que abre uma série de possibilidades de formação para esses jovens com o barro”, diz o realizador.

Serviço: Passarinhada, com Grupo Uirapuru – Orquestra de Barro. Classificação: livre. Entrada gratuita

Cascavel

Dia: 31/05

Horário: 19h

Local: Polo de Artesanato

Aquiraz

Dia: 01/06

Horário: 17h

Local: Teatro da Tapera das Artes

Nova Olinda

Dia: 08/06

Horário: 20h

Local: Teatro Violeta Arraes

Crato

Dia: 09/06

Horário: 17h

Local: Espaço Cultural Beatos

Fortaleza

Dia: 14 e 15/06

Horário: 20h

Local: Teatro São José