Grupo Ninho comemora 10 anos com espetáculo sobre cultura popular no Crato

Em comemoração aos seus 10 anos de trabalho, o Grupo Ninho de Teatro apresenta novamente o espetáculo Poeira. O encerramento da circulação, que passou por quatro estados, é no Crato-CE, na Casa Ninho de Teatro (sede do próprio grupo), amanhã (23), às 20h. A peça, de 2008, é inspirada na pesquisa "Memórias de mestres – A mimeses corpórea dos mestres da tradição popular do Cariri", realizada com orientação do Lume Teatro.

Por meio das memórias de mestres populares do Cariri, o espetáculo conta traços da construção cultural local. Retratando memórias, cotidiano, saberes, falas e poesias de alguns desses mestres. Assim, convida o público a adentrar na sabedoria popular e se conectarem com a ancestralidade.

A Poeira já circulou por Belém-PA, Brasília-DF, São Paulo (capital e em Campinas) e Porto Alegre-RS. Contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2017-2018, a programação do projeto também conta a realização do "Troca de saberes", encontro entre mestres da cultura de tradição do Cariri, como Mestra Zulene Galdino, Mestre Aldenir e Mestra Maria da Santa, e uma personalidade similar dos locais visitados, e o "Troca de Ideias", bate-papo com o público sobre o espetáculo e as temáticas abordadas, após a apresentação. Os momentos do projeto são gravados para a criação de um minidocumentário.

A sabedoria popular abordada na peça leva o público experiência com ancestralidadeFoto: Divulgação É utilizada a técnica de mimese corpóreaFoto: Divulgação Grupo Ninho traz elementos da cultura do CaririFoto: Divulgação A primeira apresentação da POERIA! aconteceu em 2008Foto: Divulgação

O Grupo Ninho adotou a mimese corpórea como técnica base de criação da peça. O método, particular do Lume Teatro, possibilita ao ator a busca por organicidade e uma vida com a partir de ações coletadas externamente, pela imitação de ações físicas e vocais de pessoas encontradas no cotidiano.

Grupo Ninho de Teatro

Com atuação no interior do Ceará, o Grupo dedica-se a pesquisa de linguagem poética que dialoga com os elementos culturais da região do Cariri cearense e de outras locais.

O Ninho investe em processos de construção de redes criativas, desdobrando suas ações para pensar as dimensões do teatro na contemporaneidade com elementos da poética, ética, política e social. No Cariri, desenvolve ações artístico pedagógicas para a promoção da linguagem teatral.

Serviço

Poeira com Grupo Ninho

Dia 23 de fevereiro (sexta-feira), às 20h

Local: Casa Ninho de Teatro (Rua Ratisbona, 266, Centro Crato-CE)

60 lugares

Classificação indicativa: 18 anos

Entrada gratuita