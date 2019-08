Grupo de teatro realiza temporada de apresentações de clássicos infantis

O Grupo de Teatro Comédia Cearense dá início no domingo (11), à temporada 2019 de peças infantis. Serão cinco espetáculos, entre clássicos e uma montagem inédita, as quais serão encenadas no palco do teatro Arena Aldeota, utilizado há mais de 30 anos pelo grupo.

A temporada, que vai até o mês de outubro, inicia com o clássico Pinóquio, segue com Chapeuzinho Vermelho e A Branca de Neve. Além de apresentar o tradicional texto "Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso", encenado diversas vezes pelo diretor do Grupo de Teatro Comédia Cearense, Hiroldo Serra. A temporada finaliza com a grande estreia do espetáculo "A Princesinha", nova montagem infantil do grupo.

Os espetáculos mesclam no elenco atores jovens e experientes, levando a magia do teatro e o encantamento dos espetáculos infantis para o público de todas as idades.

“Nossa temporada infantil vai coroar os 62 anos de teatro da Comédia Cearense, um momento muito especial para todos e para a cultura do nosso estado”, afirma o diretor Hiroldo Serra.

Programação

Temporada Infantil da Comédia Cearense 2019

Pinóquio: 11 e 18 de Agosto

Chapeuzinho Vermelho: 25 de Agosto e 01 de Setembro

Dona Onça pintada e Seu Bode cheiroso: 08 de Setembro

A Branca de Neve: 15, 22 e 29 de Setembro

A Princesinha: 06, 13 e 20 de Outubro

Serviço

Local: Teatro Arena Aldeota (Rua João Carvalho, 93, Aldeota)

Hora: 17h (todos os espetáculos)

Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia).