Grupo de 512 artistas divulga manifesto de repúdio a Regina Duarte

Após declarações polêmicas de Regina Duarte, Secretária Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, durante entrevista, um grupo de 512 artistas divulgou um manifesto de repúdio.

No documento, há assinaturas de atores, cantores, compositores, escritores, roteiristas, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos e dançarinos, entre eles: Adriana Esteves, Caetano Veloso, Rita Lee e Marília Gabriela.

O grupo declara a defesa da democracia e o apoio a independência das instituições para fazer valer a Constituição de 1988. Além de pedir respeito às mortes causadas pela pandemia.

"Fazemos parte da maioria que entende a gravidade do momento que estamos vivendo e pedimos respeito aos mortos e àqueles que lutam pela própria sobrevivência no país devastado pela pandemia e pela nefasta ineficiência do poder público", diz o manifesto.

Os artistas também afirmam não tolerar "os crimes cometidos por qualquer governo, que repudia a corrupção e a tortura e que não deseja a volta da ditadura militar", bem como os ataques à arte, à ciência e à imprensa.

Mal-entendido

Nesse sábado (9), a atriz Maitê Proença negou pela rede social ter criticado diretamente Regina Duarte em entrevista ao jornal O Globo.

"Naquela ocasião, não houve recado [à Regina Duarte]. Falei da minha impressão sobre o quadro da cultura no país neste momento. A gente precisa de paz neste país, não desses mecanismos rasteiros de repetição dos temais de forma vulgarizada", disse a atriz sobre o mal-entendido.

A matéria em questão do jornal foi publicada no sábado, mas a entrevista feita há cerca de duas semanas, de acordo com Maitê.

Leia na íntegra o manifesto dos artistas:

"Brasil, 08 de maio de 2020

Somos artistas brasileiros e fazemos parte da maioria de cidadãs e cidadãos que defende a democracia e apoia a independência das instituições para fazer valer a Constituição de 1988.

Fazemos parte da maioria que entende a gravidade do momento que estamos vivendo e pedimos respeito aos mortos e àqueles que lutam pela própria sobrevivência no país devastado pela pandemia e pela nefasta ineficiência do poder público.

Fazemos parte da maioria de brasileiros que não tolera os crimes cometidos por qualquer governo, que repudia a corrupção e a tortura e que não deseja a volta da ditadura militar.

Fazemos parte da maioria que não aceita os ataques reiterados à arte, à ciência e à imprensa, e que não admite a destruição do setor cultural ou qualquer ameaça à liberdade de expressão.

Como artistas, intelectuais e produtores culturais, formamos a maioria que repudia as palavras e as atitudes de Regina Duarte como Secretária de Cultura.

Ela não nos representa."