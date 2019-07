Grupo cearense Argonautas sobe ao palco do Cineteatro São Luiz com Zé Renato, membro do Boca Livre

Com 20 anos de história, o quarteto Argonautas vive um interessante momento de sua trajetória musical. Desde o ano passado, os músicos tomaram a iniciativa de convidar artistas que, de algum modo, influenciaram positivamente o caminho trilhado por eles nessas duas décadas. É nesse contexto que surge o projeto "Argonautas convidam", por meio do qual o grupo sobe ao palco com grandes nomes do cenário nacional. Mônica Salmaso e Renato Braz já firmaram parceria com os Argonautas.

Agora, é vez do músico Zé Renato fazer parte dessa história. No próximo domingo (21), é ele quem se une a Rafael Torres, Bob Pessoa, Igor Ribeiro e Ednar Pinho, os Argonautas, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza.

Zé Renato, integrante do Boca Livre, é o terceiro músico a fazer parte do projeto "Argonautas convidam" junto ao quarteto Foto: Reprodução/Instagram

A presença do músico na capital cearense para a apresentação entusiasma Bob Pessoa, compositor, arranjador, violonista, pianista, acordeonista e cantor do quarteto:

O Zé Renato faz parte do Boca Livre. que é um grupo muito importante pra gente. Assim como eles, nós trabalhamos muito com voz. Ele é um super cantor, uma super referência pra gente.

Sobre o processo de composição do repertório, Rafael Torres, compositor, arranjador, violonista, flautista e cantor do grupo Argonautas, explica que tudo costuma ser pensado junto aos artistas convidados.

A gente oferece músicas nossas para eles escolherem e eles também indicam músicas das carreiras deles. Esse show deve ser plural, mas com a sonoridade da gente. Os arranjos são todos nossos e, por isso, têm a nossa sonoridade.

Confira abaixo a música Mareia, uma das que estarão presentes no set list do show de domingo:

SERVIÇO

Argonautas Convidam Zé Renato

Local: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500)

Data: 21/07/2019

Hora: 18h

Ingressos: RS20 (inteira) e R$10 (meia)

Mais informações no site do Cineteatro São Luiz, na página do grupo Argonautas no Instagram ou pelo telefone (85) 3252-4138.