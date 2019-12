Grupo Ceará em Letras lança dois livros dedicados à literatura cearense nesta quarta-feira (18)

Fundado em 2013, o Grupo Ceará de Letras publica anualmente livros contendo artigos e ensaios de diferentes escritores cearenses voltados para temáticas como literatura, história, psicologia, semiótica e linguística. Em 2019, a agremiação lança "Literatura em Cada Canto do Ceará". O evento acontece nesta quarta-feira (18), na Casa de Juvenal Galeno.

Visando valorizar à produção de autores locais, a obra, com organização realizada por diversos pesquisadores e estudiosos da palavra, é a sétima publicação do grupo.

No total, são 12 textos presentes no exemplar, nos quais são abordadas as produções artísticas de importantes nomes de nossas letras, tais como Sidney Netto, Juvenal Galeno, Patativa do Assaré, Domingos Olímpio, Virgílio Maia, Cego Aderaldo, Oscar Lopes, José de Alencar, Patativa do Assaré, Ana Facó, Alba Valdez, Raquel de Queiroz, Marília Lovatel e Angela Gutiérrez.

Livro "Literatura em cada canto do Ceará" faz robusto apanhado de nossas letras

A intenção é fazer com que o público conheça diferentes facetas da arte literária gestada no Estado a partir de um olhar acurado sobre a diversidade de abordagens e histórias que permeiam a mente dos autores e autoras cearenses.

Representatividade

Por sua vez, a obra "Mulheres do Ceará", também com lançamento marcado para hoje no mesmo espaço e horário, traz a história de nomes femininos cearenses que se debruçaram em diversas várias áreas do conhecimento, tais como literatura, teatro, artes plásticas, dança, direito, educação e direito, mas que não tiveram o devido reconhecimento.

Apesar de apresentar nomes conhecidos, como Rachel de Queiroz, o livro se propõe a retirar muitas personagens históricas femininas do anonimato e prestar reconhecimento ao legado deixado por elas.

Capa do livro "Mulheres do Ceará", dedicado às vozes femininas da literatura do Estado

A obra tem como objetivo, assim, revitalizar e dar visibilidade à literatura cearense. O Grupo Ceará de Letras possui caráter interdisciplinar, fortalecendo obras de escritores do Ceará, além de auxiliar na colaboração de coletâneas que tratam exclusivamente sobre mulheres cearenses.

Serviço

Lançamento dos livros "Literatura em cada canto do Ceará" e "Mulheres do Ceará - Literatura, Cultura, Artes e Ofícios"

Nesta quarta-feira (18), às 18h, na Casa de Juvenal Galeno (Rua General Sampaio, 1128, Centro). Entrada franca. Contato: (85) 3252-3561