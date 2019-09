Gretchen expulsa seguidora após se ofender com comentário preconceituoso para Thammy

A cantora Gretchen, 60, acabou batendo boca com uma seguidora e chorou depois de fazer um vídeo parabenizando o filho Thammy pelo aniversário de 37 anos dele, celebrado nesta terça-feira (3). No vídeo, ela começa feliz falando sobre as qualidades do rapaz, mas muda radicalmente depois de ler um comentário discriminatório.



Nele, uma mulher opina sobre a escolha de Thammy, que fez uma transição e que será pai de um menino. Na visão dela, isso foi algo errado e ele deveria se manter uma mulher. Foi então que Gretchen explodiu.



"Você não está feliz, sai do meu canal. Não vou mais admitir pessoas que venham ofender meu filho em nenhum lugar que eu possa defendê-lo. Se você tem filhos, sinto pena deles. Para com isso que você não vai ser feliz nem vai fazer seus filhos felizes. Por favor, retire-se do meu canal. Se você não sair, eu te tiro assim que eu terminar o vídeo. Me respeite", disse.



Na sequência, o vídeo que estava em clima festivo acabou virando um desabafo contra o preconceito. Gretchen mandou um recado para outras mães. "Não permitam que façam bullying com seus filhos. Proteja seu bebê porque eles são joias. Mãe de verdade não está preocupada com qual sexo seu filho tem, mas quer saber se ele está bem de saúde, feliz, alimentado, se ninguém fez mal a ele e se corre algum risco", explicou, já com voz embargada.



Feliz com as escolhas e com o amor que dá e recebe de Thammy, Gretchen também falou durante o vídeo ao vivo que posteriormente foi publicado em seu canal no YouTube do orgulho que sente por ele e dos ensinamentos que recebe desde quando soube que ele começaria a transição.



"Sou muito orgulhosa de ter um filho incrível como ele. Não sabia que daria à luz a um homem tão perfeito e maravilhoso" emendou. "Thammy é tão completo que consegue ser homem com sentimento feminino, o que todas nós queremos. Queremos um homem que seja carinhoso, que saiba o que a mulher quer na cama e entenda o que pensamos", afirmou Gretchen.