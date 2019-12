Gretchen comemora nascimento da neta e diz que vive momento maravilhoso

A cantora Gretchen, 60, começou o sábado (7) comemorando o nascimento da netinha, Allya, filha de seu filho Gabriel Miranda. O bebê nasceu na França, com mais de 3 kg e passa bem, segundo a artista, que chamou a criança de seu presente de Natal.



"Coloquei a fotinho dela pra vocês curtirem, pra vocês conhecerem. Ela vai ser uma princesa francesa, então queria compartilhar com vocês esse momento maravilhoso da minha vida. Meu filho está muito feliz, eu também estou. Que babona, com lágrima nos olhos. Não consegui nem comer de tanta emoção", afirmou ela em seu Instagram.



Allya é a segunda neta da cantora, que anunciou o nascimento do primeiro neto, filho de Delcinho, em outubro, em Nova York, onde o filho de Gretchen mora. Ela também espera pelo terceiro neto em breve. Bento, filho de Tammy Miranda e Andressa Ferreira deve nascer nas próximas semanas, também nos Estados Unidos.



Após o anúncio do nascimento de Allya, Gretchen postou um segundo vídeo em suas redes sociais, neste sábado, chorando de emoção: "Estava agora lembrando tudo que passei com esse meu filho. Ele é gêmeo e eu perdi o irmão dele quando nasceu. Ver ele assim, feliz, tendo uma filha me deixa muito realizada."



Gretchen já tinha dois netos mais velhos, frutos de sua filha adotiva, Jenny Miranda.