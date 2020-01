Gretchen ameaça processar Carlos Bolsonaro por publicação sobre Thammy e o neto, Bento

Gretchen quer processar o vereador Carlos Bolsonaro por replicar, em seu perfil no Twitter, duas fotos do nascimento do neto da cantora, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. "Você realmente não tem um pingo de senso, nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu que sou a mãe dele. Bossal", escreveu Gretchen em resposta à publicação.

O vereador do Rio de Janeiro publicou uma foto do parto de Bento no último domingo (12), com a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão". Depois da repercussão negativa, Carlos apagou a legenda da imagem, mas manteve a foto de Thammy com a esposa e o filho, e em seguida replicou outra imagem da família, na qual Andressa aparece amamentando o filho ao lado do marido.

Thammy questionou o vereador sobre a real intenção das publicações. "Você postou como uma forma de preconceito ou como uma forma de homenagem? Porque se for uma forma de homenagem, eu quero vir aqui de novo agradecer a você. Se você falar que foi uma forma de preconceito, ai eu gostaria de te processar", disse Thammy em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Apesar de ameaçar processá-lo, a cantora Gretchen ofereceu apoio a Carlos Bolsonaro caso ele quisesse assumir "sua sexualidade". "Agora entendi. E realmente sinto pena de você. Um homem que não pode assumir sua sexualidade por causa do pai. Quado quiser um apoio, nossa família está à sua disposição, viu?", publicou ela.

Até a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, usou sua conta no Twitter para defender o filho recém-nascido de Thammy Miranda e pediu para que seus seguidores não compartilhassem palavras negativas contra Bento. "Apesar de nossas divergências ideológicas, quero que Thammy e Andressa saibam que estamos trabalhando muito para que Bento tenha um país melhor, mais seguro e onde as pessoas sejam respeitadas", escreveu.

A criança nasceu no dia 8 de janeiro em Miami. O menino é fruto de uma inseminação artificial. Andressa e Thammy optaram por realizar o processo nos Estados Unidos por ser possível conhecer as características físicas do doador antes da inseminação. Gretchen não pôde acompanhar o nascimento do neto porque estava na França cuidando de Allya, sua outra neta.