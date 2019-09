Grazi Massafera e Caio Castro são vistos em clima de romance no Rock in Rio

Grazi Massafera, 37, e Caio Casto, 30, foram vistos nesse sábado (28) curtindo a segunda noite de shows do Rock in Rio juntos. As especulações a respeito de um romance entre os atores teve início na festa de aniversário de Luciano Huck, 48, no último dia 3 de setembro.



Nas novas imagens o casal aparece de boné trocando carícias em meio ao público do festival, assistindo ao show da banda Charlie Brown Jr. Embora as imagens deixem claro a intimidade entre ambos, até o momento, nenhum dos atores confirmou se está namorando.



No ar atualmente como Paloma, protagonista da novela "Bom Sucesso", Grazi foi casada até 2013 com Cauã Reymond, 39, com quem teve uma filha Sofia, 7. A atriz está solteira desde fevereiro, quando terminou o namoro de cerca de três anos com Patrick Bulus.