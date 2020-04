Grazi Massafera e Caio Castro passam quarentena juntos: "Está tudo bem com a gente"

A atriz Grazi Massafera está em quarentena junto com a filha, Sofia, de 7 anos, e ator Caio Castro em seu apartamento em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. "Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente", contou a atriz para a coluna de Patrícia Kogut, no O Globo. Na entrevista, Grazi também disse preferir não rotular o relacionamento com Caio Castro.

Fora das televisões desde o fim da novela "Bom Sucesso", a atriz revelou que está seguindo rigidamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde e por conta do isolamento social precisou desmarcar compromissos em São Paulo. "Não vou mais nem até o elevador. Passo álcool em todas as maçanetas, estou sendo cuidadosa ao extremo. É um momento estranho este que estamos vivendo. Mandei os empregados para casa e tenho uma secretária pessoal, mas ela está fazendo home office", afirmou.

Grazi conta que está aproveitando o período de quarentena para se dedicar às atividades com a filha. Leitura, mímica, filmes, séries e atividades escolares de Sofia fazem parte da programação diária das duas. "Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo... É muito gostoso. Sou canceriana, adoro ficar em casa", disse.

Cauã Reymond, pai de Sofia, fala com a filha todos os dias via ligações de vídeo. O ator e Grazi estariam planejando um esquema para que a filha possa visitar o pai.