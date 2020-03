Grazi desmente casamento e presente de Caio Castro e diz se preocupar apenas com coronavírus

A atriz Grazi Massafera, 37, usou as redes sociais para desmentir os boatos que estão circulando desde que ela e o ator Caio Castro, 31, voltaram das férias que passaram nas Ilhas Maldivas. Ela ainda afirmou que sua grande preocupação no momento é o risco do coronavírus.

"Não me casei nem fiz cerimônia nas Maldivas, só viajei de férias. Não ganhei carro. Não comprei enxoval, comprei tênis pra minha filha e essência para casa. A única verdade é que estou preocupada com o coronavírus. Vamos voltar nossa energia para o que é real e que, de fato, importa", afirmou ela.

Desde que Grazi e Caio Castro voltaram das Maldivas alguns boatos apontaram que eles poderiam ter se casado durante a viagem. Também houve notícias de que o ator teria presenteado a namorada com um carro de luxo e que os dois teriam planos de se morar juntos.

"Geralmente não rebato esse tipo de notícia. Mas o que podem escrever amanhã? E quais são as verdades e mentiras sobre a própria epidemia? Muitas questões e preocupações envolvem notícias.Cuidado com elas!", postou a atriz.

Apesar de terem assumido o relacionamento no Instagram em fevereiro, Massafera e Castro continuaram a publicar fotos individuais, apesar de dividirem os mesmos cenários, durante a viagem. Foi assim, também, quando foram para a África do Sul e quando passaram o Reveillon na praia de Carneiros, em Pernambuco.

Os dois levantaram suspeitas de namoro após serem vistos aos beijos no aniversário do apresentador Luciano Huck e em seguida no festival Rock in Rio do ano passado. Depois disso, não se largaram mais. O casal divide, também, a paixão por felinos, e Castro chegou a presentear Massafera com um gato preto filhote.