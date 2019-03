Grávida, Tatá Werneck se declara para Rafael Vitti: "que sorte a minha"

Após a confirmação da gravidez, a atriz Tatá Werneck usou as redes sociais para homenagear o pai de seu primeiro filho, o ator Rafael Vitti. Juntos há dois anos, o casal curte os dias de Carnaval no Rio de Janeiro, onde a atriz segue recomendação de repouso, conforme informações da colunista Patrícia Kogut, do O Globo.

"Meu amor parceiro demais ...incansável...não tem quem conheça e não adore...que sorte a minha ter você como parte da minha vida. Parabéns tb pelas super narinas. Te amo demais", escreveu Werneck na legenda sem deixar de lado o humor característico.