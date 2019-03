Grávida, Tatá Werneck diz que acorda às 4h com enjoos

Rafael Vitti e Tatá Werneck Foto: reprodução/Instagram

Com uma gravidez anunciada há três dias, Tatá Werneck, 35, resolveu se abrir com os seguidores de suas redes sociais sobre a experiência que tem passado ao lado do namorado, Rafael Vitti, 23.

Na quinta semana de gestação, a apresentadora escreveu um tuíte por volta das 6h desta segunda-feira (4) dizendo que está "Curtindo o bloquinho do 'amor pega o balde?'"

Curtindo o bloquinho do “amor pega o balde?” — Tata werneck (@Tatawerneck) 4 de março de 2019

O motivo da publicação ter sido tão cedo seria porque a apresentadora tem acordado às 4h da madrugada, com enjoos da gestação.

A assessoria de Tatá confirmou a gravidez na noite desta sexta-feira (1º). Não foram informados detalhes da gestação, mas, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o momento requer alguns cuidados, pois Tatá teria um pequeno descolamento da placenta.

A apresentadora disse à coluna que a gravidez é um sonho e que "foi uma surpresa total", já que ela estava se preparando para fazer uma cirurgia de endometriose nos próximos dias. Ela também afirmou que acredita "por pura intuição" que o bebê é um menino.

Devido ao deslocamento da placenta, Tatá terá de ficar em repouso por pelo menos mais dois meses. Caso parecido ocorreu com Sabrina Sato, 38, que também descobriu por acaso que iria virar mãe e teve um descolamento de placenta durante a gravidez de Zoe, que nasceu em 29 de novembro do ano passado.

Tatá e Vitti começaram a namorar em janeiro de 2017. Dias antes de celebrarem um ano juntos, em janeiro de 2018, ela revelou que estavam noivos. "Estava separando os cachorros que estavam brigando, e até perdi a aliança. Fui pedida em casamento antes de ontem", brincou.