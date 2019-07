Gravações da série 'Titãs' são paralisadas após morte de coordenador de efeitos especiais

O coordenador de efeitos especiais da série "Titãs", Warren Appleby, morreu nesta quinta-feira (18) durante o ensaio de uma cena da nova temporada. De acordo com o site The Hollywood Reporter, uma peça do carro quebrou quando Appleby fazia testes com dublês em uma loja em Toronto.

"Nós estamos de corações partidos e arrasados pela morte de nosso estimado colega, o coordenador de efeitos especiais Warren Appleby, depois de um acidente que aconteceu em uma instalação de efeitos especiais durante a preparação e teste para uma gravação", afirmou a produção, em nota.

A produção disse ainda que Appleby tinha 25 anos de carreira, na televisão e no cinema. "Warren é amado por todos que trabalhavam com ele. [...] Os produtores executivos, junto com todos da família 'Titãs', Warner Bros. Television Group e DC Universe, desejam expressar nossas mais profundas condolências. e sincero amor e apoio à família e amigos de Warren neste momento tão difícil."

Com o incidente, as gravações da série foram paralisadas por dois dias. "Titãs" é uma versão sombria do desenho animado "Teen Titãs" desenvolvida para a TNT. Contudo, o canal desfez o projeto em 2016, sendo retomado pela DC anos depois.

A primeira temporada foi disponibilizada na Netflix, em 2018. Ainda não há data oficial de lançamento da segunda. "Titãs" acompanha a formação do grupo de super-heróis comandados por Robin, ex-parceiro de Batman. Na série, Mutano, Estelar, Ravena, Columba e Rapina completam a equipe.