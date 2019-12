Gravação do especial 'Humor no Ceará' é aberta ao público, no Cineteatro São Luiz

As gargalhadas estão garantidas com a gravação do especial Humor no Ceará nesta terça-feira (10). Mais de 10 humoristas se reúnem para apresentar o espetáculo no Cineteatro São Luiz, que será transmitido na TV Verdes Mares no próximo domingo (15).

"Nós juntamos todos os estilos de comédia em um só espetáculo, você tem imitações, tem cara limpa, tem o contador de piadas e mais", explica Bené Barbosa, responsável pelos personagens Papudim e Thomas.

Com roteiro inédito e referências à Monty Phyton, grupo de comédia britânico do final da década de 1960, o espetáculo traz atrações como Papudim, Lailtinho Brega, Aluísio Jr. e Caboré. Bené conta que o elenco é formado por novos nomes do humor "que a gente acredita que podem ser os sucessores desses que já estão".

O especial conta ainda com a participação especial do cantor Vicente Nery, que apresenta alguns dos seus principais sucessos.

Em uma das sessões é arrecadado alimentos que serão destinadas ao Lar Francisco de Assis, Casa de Miramez e Associação Beneficente Casa da União.

Serviço

Especial Humor no Ceará

Terça-feira (10), às 16h e às 16h

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)

Ingressos: 1ª sessão R$10 (inteira) e R$5 (meia) + 1kg de alimento; 2ª sessão R$20 (inteira) e R$10 (meia)

(3252.4138)