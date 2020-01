Grammy 2020: conheça os vencedores do principal prêmio da música

O Grammy Awards, principal prêmio da música, ocorreu neste domingo (26), no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A lista de indicados para todas as 84 categorias incluía a cantora americana Lizzo, a artista com mais indicações, cotada para oito troféus, incluindo os mais importantes -gravação do ano e disco do ano.

Mas a grande vencedora foi Billie Eilish. A artista de 18 anos levou para casa os quatro principais troféus: gravação do ano, álbum do ano, artista revelação e música do ano.

Além da entrega de prêmios, a festa, apresentada por Alicia Keys, reuniu shows de nomes como Billy Ray Cyrus com Lil Nas X e participação da big band sul-coreana BTS, além de Aerosmith e Jonas Brothers.

Houve ainda a volta de Demi Lovato aos palcos e apresentações de Lizzo, Diplo, Ariana Grande, Rosalía e H.E.R.

Confira abaixo os principais vencedores do Grammy Awards 2020:

GRAVAÇÃO DO ANO

"Hey, Ma" - Bon Iver

"Bad Guy" - Billie Eilish

"7 rings" - Ariana Grande

"Hard Place" - H.E.R.

"Talk" - Khalid

"Old Town Road" - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" - Lizzo

"Sunflower" - Post Malone e Swae Lee

ÁLBUM DO ANO

"I,I" - Bon Iver

"Norman F*ing Rockwell!" - Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

"thank u, next" - Ariana Grande

"I Used To Know Her" - H.E.R.

"7" - Lil Nas X

"Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo

"Father Of The Bride" - Vampire Weekend

ARTISTA REVELAÇÃO

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank And The Bangas

Yola

MÚSICA DO ANO

"Always Remember Us This Way" - Lady Gaga

"Bad Guy" - Billie Eilish

"Bring My Flowers Now" - Tanya Tucker

"Hard Place" - H.E.R.

"Lover" - Taylor Swift

"Norman F*ing Rockwell" - Lana Del Rey

"Someone You Loved" - Lewis Capaldi

"Truth Hurts" - Lizzo

MELHOR ÁLBUM DE RAP

"Revenge Of The Dreamers III" - Dreamville

"Championships" - Meek Mill

"I Am > I Was" - 21 Savage

"Igor" - Tyler, The Creator

"The Lost Boy" - YBN Cordae

MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO

"Truth Hurts" - Lizzo

"Spirit" - Beyoncé

"Bad Guy" - Billie Eilish

"7 rings" - Ariana Grande

"You Need To Calm Down" - Taylor Swift

MELHOR PERFORMANCE COUNTRY DE DUO OU GRUPO

"Speechless" - Dan + Shay

"Brand New Man" - Brooks & Dunn com Luke Combs

"I Don't Remember Me (Before You)" - Brothers Osborne

"The Daughters" - Little Big Town

"Common" - Maren Morris Featuring Brandi Carlile

​MELHOR ÁLBUM DE POP VOCAL

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go" - Billie Eilish

"The Lion King: The Gift" - Beyoncé

"Lover" - Taylor Swift

"Thank U, Next" - Ariana Grande

"No.6 Collaborations Project" - Ed Sheeran

MELHOR ÁLBUM DE PALAVRA FALADA

"Minha História" - Michelle Obama

"Beastie Boys Book" - vários artistas

"I.V. Catatonia: 20 Years as a Two-Time Cancer Survivor" - Eric Alexandrakis

"Mr. Know-It-All" - John Waters

"Sekou Andrews & The String Theory" - Sekou Andrews & The String Theory

MELHOR ÁLBUM DE COMÉDIA

"Quality Time" - Jim Gaffigan

"Relatable" - Ellen DeGeneres

"Right Now" - Aziz Ansari

"Son Of Patricia" - Trevor Noah

"Sticks & Stones" - Dave Chappelle

MELHOR PERFORMANCE DE R&B

"Love Again" - Daniel Caesar & Brandy

"Could've Been" - H.E.R featuring Bryson Tiller

"Exactly How I Feel" - Lizzo featuring Gucci Mane

"Roll Some Mo" - Lucky Daye

"Come Home" - Anderson .Paak ft. André 3000

MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO EM POP

"Old Town Road" - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

"Boyfriend" - Ariana Grande e Social House

"Sucker" - Jonas Brothers

"Sunflower" - Post Malone e Swae Lee

"Señorita" - Shawn Mendes e Camila Cabello

MELHOR ÁLBUM EM R&B

"Ventura" - Anderson .Paak

"1123" - BJ The Chicago Kid

"Painted" - Lucky Daye

"Ella Mai" - Ella Mai

"Paul" - PJ Morton

​MELHOR PERFORMANCE TRADICIONAL EM R&B

"Jerome" - Lizzo

"Time Today" - BJ The Chicago Kid

"Steady Love" - India.Arie

"Real Games" - Lucky Daye

"Built For Love" - PJ Morton Featuring Jazmine Sullivan

​MELHOR PERFORMANCE EM R&B

"Come Home" - Anderson .Paak Featuring André 3000

"Love Again" - Daniel Caesar e Brandy

"Could've Been" - H.E.R. Featuring Bryson Tiller

Exactly How I Feel - Lizzo Featuring Gucci Mane

"Roll Some Mo" - Lucky Day

MELHOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORANEO

"Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo

"Apollo XXI" - Steve Lacy

"Overload" - Georgia Anne Muldrow

"Saturn" - NAO

"Being Human In Public" - Jessie Reyez

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ELETRÔNICA

"No Geography" - The Chemical Brothers

"LP5" - Apparat

"Hi This Is Flume (Mixtape)" - Flume

"Solace" - Rüfüs du Sol

"Weather" - Tycho featuring Saint Sinner

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE MUSIC

"Got To Keep On" - The Chemical Brothers

"Linked" - Bonobo

"Piece of Your Heart" - Meduza featuring Goodboys

"Underwater" - Rüfüs du Sol

"Midnight Hour" - Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

"U.F.O.F." - Big Thief

"Assume Form" - James Blake

"I,I" - Bon Iver

"Father of the Bride" - Vampire Weekend

"Anima" - Thom Yorke

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

"Amo" - Bring Me The Horizon

"Social Cues" - Cage The Elephant

"In the end" - The Cranberries

"Trauma" - I Prevail

"Feral Roots" - Rival Sons

MELHOR MÚSICA DE ROCK

"Fear Inoculum" - Tool

"Give Yourself a Try" - The 1975

"Harmony Hall" - Vampire Weekend

"History Repeats" - Brittany Howard

"This Land" - Gary Clark Jr.

MELHOR PERFORMANCE DE METAL

"Astorolus - The Great Octopus" - Candlemass featuring Tony Iommi

"Humanicide" - Death Angel

"Bow Down" - I Prevail

"Unleashed" - Killswitch Engage

"7empest" - Tool

MELHOR PERFORMANCE DE ROCK

"Pretty Waste" - Bones UK

"This Land" - Gary Clark Jr.

"History Repeats" - Brittany Howard

"Woman" - Karen O & Danger Mouse

"Too Bad" - Rival Sons

MELHOR MÚSICA DE RAP

"Bad Idea" - YBN Cordae ft. Chance The Rapper

"Gold Roses" - Rick Ross ft. Drake

"A Lot" - 21 Savage ft. J. Cole

"Racks in the middle" - Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy

"Suge" - DaBaby

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

"Middle Child" - J. Cole

"Suge" - DaBaby

"Down Bad" - Dreamville ft. J.I.D, Bas, J. Cole, Earthgang & Young Nudy

"Racks in the Middle" - Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-Boy

"Clout" - Offset ft. Cardi B

MELHOR CLIPE

"We've Got to Try" - The Chemical Brothers

"This Land" - Gary Clark Jr.

"Cellophane" - FKA Twigs

"Old Town Road (Official Movie) - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

"Glad He's Gone" - Tove Lo

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

"Antidote" - Chick Corea & The Spanish Heart Band

"Sorte!: Music by John Finbury" - Thalma de Freitas com Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca

"Una Noche con Rubén Blades" - Jazz At Lincoln Center Orchestra com Wynton Marsalis ft. Rubén Blades

"Carib" - David Sánchez

"Sonero: The Music of Ismael Rivera" - Miguel Zenón