Gominho perde 46kg sem fazer cirurgia

O influenciador digital Gominho revelou ter perdido 46 kg em pouco mais de um ano sem fazer nenhum procedimento cirúrgico. Ele pesava 160 kg e em 14 meses passou a pesar 114kg.

"Só me alimento de comida natural, água e suco detox. Eu era muito desregrado. Comia pizza às 3h da madrugada, jantava às 22h da noite e comia pizza de manhã. Hoje em dia, os exames estando ótimos e estou feliz da vida", declarou ele ao site Noticias da TV. De acordo com o portal, Gominho decidiu emagrecer depois de fazer exames e descobrir estar com gordura no fígado, gastrite e úlcera.



Com 29 anos, Gominho passou a realizar atividades físicas todos os dias e também dormir cedo, além de mudar a alimentação e cortar comidas pesadas com bebidas alcoólicas. "Não sou fitness. Vivo uma vida equilibrada. Bebo quando quero, mas não todo dia. Eu não era viciado em bebida, mas beber todo dia é demais", destacou.