Gloria Pires pede que fogos de artifício sem barulho sejam usados no Réveillon

Nesta segunda-feira (3), Gloria Pires usou as redes socias para fazer um pedido aos seguidores. A atriz publicou um vídeo com o objetivo de mobilizar as pessoas a usarem fogos de artifício sem barulho no Réveillon, em benefício dos bichinhos de estimação, que sofrem com os estouros.

A protagonista de "Éramos Seis" destacou que os barulhos também incomodam as pessoas com sensibilidade auditiva. "Nossos bichinhos e pessoas com hipersensibilidade auditiva sofrem muito com os barulhos dos fogos de artifício, podendo ter sintomas de estresse, falta de ar, entre outras crises. E existem fogos silenciosos disponíveis! Por que não planejarmos uma noite feliz para todos e todas?", escreveu na legenda do vídeo.

Os seguidores de Gloria Pires apoiaram a ideia. "Um sonho! Meus bebês entram em pânico", comentou uma internauta. “Muito bacana a atitude”, disse outro fã do Twitter. No Instagram, alguns também deixaram seu recado. "Seria um sonho!!! Defendo essa ideia sempre!" e "Que bom que vc abraça essa causa", são dois dos comentários sobre o vídeo da atriz.