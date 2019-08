Glória Pires diz que foi difícil dormir após ver filhas falarem de distúrbio alimentar e depressão

A atriz Glória Pires, 56, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (28) para elogiar suas filhas, Cleo, 36, e Antônia Morais, 27, e afirmou que foi difícil dormir após ver a entrevista em que as duas revelaram ter sofrido depressão e distúrbio alimentar.

"Ontem foi difícil dormir depois dessa entrevista espetacular, no Conversa Com Bial. Além do próprio [Pedro Bial], que está cada vez melhor, minhas meninas deram aula de maturidade, autoconhecimento e aceitação. Talento, beleza e Luz. Imagino quantas pessoas foram tocadas por essa mensagem!", afirmou ela no Twitter.

As filhas de Glória, que também são atrizes, falaram no programa sobre as pressões que sofreram, principalmente, em relação ao corpo e como isso afetou suas vidas. Cléo contou que chegou a tomar remédio quando a depressão ficou mais séria e que, apesar de fazer algumas piadas, não encara o problema de forma leve.

"Você se vê de um jeito e depois olha e pensa 'nossa, eu era magra. Porque me via diferente?'. Então acho que é um distúrbio mesmo, um distúrbio alimentar. Você toma coisas que tiram a fome e quando passa por alguma coisa emocional fica desequilibrada, come até o pé da mesa", afirmou ela, filha também cantor Fábio Junior, 65.

Já Antônia afirmou que tomou remédio para emagrecer e que isso desencadeou outros problemas: "Esses remédios mexiam com a minha cabeça, então comecei a ter várias questões, crise de pânico, depressão, paranoia, achava que estava sendo seguida o tempo todo, foi bem horrível essa fase da minha vida".

As duas também falaram sobre a dificuldade de pedir ajuda nesses momentos e como as críticas, principalmente, vindas por redes sociais, afetam esse quadro. "Quando você passa por uma coisa dessas é muito difícil elaborar, até pra quem você ama muito. Você tem um pouco de vergonha também, não quer assumir pra você", disse Antônia.

Glória Pires, que estará na próxima novela das 18h da Globo, "Éramos Seis", também é mãe de Ana Morais, 19, e Bento Morais, 14.