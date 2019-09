Glória Maria fala sobre idade: "se eu me preocupar com o tempo eu enlouqueço"

Glória Maria posou para a revista Vogue junto ao lado de um time de mulheres organizado pelo estilista frânces Olivier Rousteing. Em entrevista, a jornalista fala sobre um dos assuntos que mais envolvem seu nome: a idade.

“Todo mundo sabe quantos anos eu tenho. Eu tenho documento, viajo para o mundo inteiro e sempre mostro meu documento. É um segredo de polichinelo só que isso não ocupa espaço na minha vida. O meu tempo é para viver. Tenho tanta coisa para me preocupar: filhos, trabalho, ganhar dinheiro. Se eu me preocupar com o tempo eu enlouqueço. Eu não dou tempo ao tempo”, revelou.

Apesar de nunca ter falado publicamente, Glória ressalta que não tem problema nenhum com a sua idade, mas sim com as pessoas curiosas com o assunto. "Nenhum problema. Tenho orgulho da minha idade. O problema é de quem quer saber. Para mim não existe tempo”.