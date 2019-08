Glória Maria e Sandra Annenberg assumem comando do Globo Repórter

O jornalista Sérgio Chapelin deixará o comando do Globo Repórter. A informação foi dada em comunicado divulgado por Ali Kamel, diretor de Jornalismo da Globo, na manhã desta sexta (9). Chapelin estrou para a emissora ainda em 1972 e, segundo a nota, pediu para sair do programa para "desacelerar e aproveitar mais a vida". Agora, a atração será encabeçada por Sandra Annenberg e Glória Maria. Em consequência, Maju Coutinho foi designada à bancada do Jornal Hoje.

"Cinco anos atrás, Sérgio Chapelin me procurou. Era a época de renovação do contrato. Sempre gentilíssimo, ele me disse que acreditava que era hora de parar. Sérgio adora o que faz, tem uma relação de décadas com o público, com o jornalismo, mas queria mais tempo para a família, para aproveitar a vida sem tantas obrigações. Eu discordei, e o carinho dele pelo público e pelo jornalismo é de tal ordem, que ele acabou se convencendo a ficar mais cinco anos e a voltar a conversar sobre o assunto no futuro", escreveu Kamel.

Segundo o diretor, o desejo continuou durante esse período. "Esse futuro chegou, ele me procurou algumas semanas atrás e a conversa se repetiu. Mesmo apaixonado pelo que faz, Sérgio ponderou que é parte da sabedoria encontrar o momento de desacelerar e aproveitar mais a vida, o tempo com a família".

De acordo com o comunicado, Glória e Sandra apresentarão o Globo Repórter em conjunto, mas devem se revezar para a produção de matérias especiais para a emissora.