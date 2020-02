Glória Maria comemora fim da primeira parte do tratamento contra lesão no cérebro

A apresentadora Glória Maria terminou a primeira parte do tratamento contra uma lesão expansiva cerebral. Em novembro de 2019, a jornalista passou por uma cirurgia para a retirada total de um tumor no cérebro, após sentir-se mal em casa.

Glória compartilhou uma foto na manhã desta quarta-feira (12), na qual aparece de férias na Sardenha, Itália, para contar a novidade aos seus seguidores no Instagram. "Me recuperando graças a DEUS. A primeira parte do tratamento terminou. Tem mais. Mas está chegando ao fim", escreveu.

Por conta do processo de recuperação, a apresentadora afirmou que ainda não pode pegar sol, mas avisou que postará fotos atualizadas em breve. Na publicação, Glória Maria também agradeceu o apoio dos fãs. "Obrigada pela energia maravilhosa de vocês. Ajuda preciosa. Daqui há pouco volto a postar fotos atuais", finalizou.