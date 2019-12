Glória Groove empurra fã do palco durante show em Salvador

Glória Groove empurrou um fã na noite no último domingo (1°), após o rapaz invadir o palco durante a apresentação da artista em Salvador. Em resposta, a cantora declarou em seu perfil no Twitter que não gosta desse tipo de atitude por parte dos fãs. "Já falei que não gosto que sobe e todo mundo sabe. Eu ensaio para estar ali e naquele momento estou trabalhando", escreveu.

Glória estava perfomando quando um rapaz se aproximou da artista. Ao perceber a invasão do fã ao palco, a cantora sinaliza negativamente, mas o rapaz corre para abraçá-la. Depois do abraço, Glória empurra o fã, que é retirado do local.

Após a atitude da cantora dividir opiniões dos internautas, a artista disse que quer conhecer o rapaz para dar toda a atenção possível. "Se vocês localizarem a poc, eu faço questão de encontrar com ela aqui em SSA e dar toda a atenção", finalizou.