Gloria Groove e Iza lançam música 'YoYo'; assista ao clipe

Gloria Groove lançou nesta quinta-feira (13) a faixa 'YoYo', uma parceria com a cantora Iza. Com referências a "Telephone", de Lady Gaga e Beyoncé, a música veio acompanhada de um videoclipe dançante e colorido.

Esse não é o primeiro trabalho em conjunto das artistas. Gloria participou da música "Rebola", faixa do disco "Dona de Mim" de Iza, que também conta com participação de Carlinhos Brown.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a artista drag queen afirmou que o companheirismo com Iza vai além dos estúdios. "Somos amigas há muito tempo. Admiro muito a Iza também como pessoa. O trabalho foi em família".

A composição de "YoYo" é uma parceria das cantoras com Pablo Bispo e Ruxell. No clipe, produzido por Felipe Sassi, Groove e Iza são duas criminosas em fuga, que invadem um sistema televisivo e motivam todos a dançarem.

O vídeo possui referências de "Telephone", single de Lady Gaga e Beyoncé, lançado em 2008. “Telephone é o clipe da minha vida. Eu tinha 13 ou 14 anos quando assisti pela primeira vez. É um sonho estar vendo isso acontecer e fazer referências àquilo que me moldaram", afirma Gloria.

O clipe de "YoYo" dá continuação ao vídeo do single anterior de Groove, "Coisa Boa", onde a artista também interpretava uma criminosa.

Carreira internacional

Após um ano frenético devido ao estrondoso sucesso de "Bumbum de Ouro", Gloria se prepara para uma turnê internacional. "Nunca fui até o Paraguai (risos), imagina viajar internacionalmente pela primeira vez na vida para divulgar meu trabalho. Não imaginei que isso aconteceria tão rápido. Me encanta mostrar um pouco do nosso País lá fora", comenta.

A turnê da cantora passará por estados brasileiros e seguirá para o exterior no próximo mês. "Sou a diretora criativa desse novo show, quero que ele imprima a minha identidade".

Acho que arte drag é sobre isso, não se limitar.

Diversidade na música

No mês do Orgulho LGBT, Groove ainda comenta a importância de levantar essa bandeira no cenário musical. "É tão improvável que uma drag queen faça sucesso nesse lugar, nessa época. É louco pensar que no Brasil, a gente não só acontece, como faz sucesso. Sinto que estou fazendo história todos os dias".

Confira o clipe de "YoYo":