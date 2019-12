Gloria Groove anuncia o “Baile Alegoria” em São Paulo

Depois de lançar quatro faixas do novo EP “Alegoria”, em todas as plataformas digitais, Gloria Groove abriu a série de lançamentos visuais, que apresenta novas nuances sonoras da drag. “Mil Grau” foi o primeiro clipe do EP a ser lançado e, com ajuda dos fãs, “Magenta CA$H” e Sedanapo foram desbloqueados na sequência. Juntos, já views passam 12 milhões de visualizações, em menos de um mês. Agora, com os três no ar, os fãs aguardam “A Caminhada”, que já tem data para ser apresentado: Dia 19 de dezembro, um dia antes do grande “Baile da “Alegoria”, que acontece na sexta-feira (20), em São Paulo.

Para essa grande festa, os fãs estão se preparando para arrasar na pista, produzidos de Gloria Groove. A artista divulgou a capa do EP, criada pelos fãs Gabriel Malta e Lucas Almajid, que mostra os quatro personagens principais de cada clipe, para facilitar a imaginação do público na produção para o baile. Consegue imaginar o que será essa a celebração da cartada final do EP visual? Então prepara-se e venha para o Jet de Gloria Groove!

“Alegoria” é sucessor do bem sucedido “O Proceder”, que colocou Gloria nos holofotes do pop nacional com músicaso “Arrasta” (ft. Leo Santanna), “Muleke Brasileiro” (trilha sonora da novela “Bom Sucesso”) e “Bumbum de Ouro”, hit absoluto com mais de 80 milhões de visualizações no YouTube..