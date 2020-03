Globoplay disponibiliza conteúdo gratuito para não assinantes

Os principais canais lineares da Globo estão abertos nas principais operadoras de televisão do País, mesmo para quem não é assinante dos pacotes estendidos. A ação é uma iniciativa de utilidade pública, tendo em vista o cenário atual de reclusão nas principais regiões do Brasil diante da pandemia do vírus Covid-19.

Serão liberados os canais Gloob, Gloobinho, Canal Brasil, Multishow, GNT, SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, GNT, VIVA, Universal TV, Studio Universal, Syfy, Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Touch, Telecine Pipoca, Telecine Cult, Megapix, Mais Globosat, BIS e OFF, além da GloboNews que traz uma ampla cobertura sobre o vírus.

Durante 30 dias, o Globoplay também disponibiliza diversos conteúdos gratuitos para não assinantes. Para a criançada, mais de 30 títulos infantis como "Detetives do Prédio Azul", "Escola de Gênios", Mya Go e Bob Zoom estão abertos. Séries como "Shippados" e todas as temporadas de ‘Malhação’ também estarão disponíveis na plataforma para toda a família.