Globoplay anuncia inclusão de novelas clássicas da TV Globo na plataforma

A plataforma de streaming Globoplay anunciou na última quinta-feira (21) que vai disponibilizar uma novela clássica da Globo a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras. A primeira será "A Favorita", de João Manuel Carneiro, que entra na plataforma nesta segunda (25).

Além de ser possível rever a qualquer momento e em qualquer lugar as novelas que marcaram a TV Globo, o público também terá a oportunidade de assistir o clássico de João Manuel Carneiro pela primeira vez em HD. Em 2008, ano de sua exibição original, a maioria das televisões brasileiras ainda não tinham alta resolução.

Já estão definidas as cinco estreias seguintes: "Tieta" (1989), "Explode Coração" (1995), "Estrela-Guia" (2001), "Vale Tudo" (1988) e "Laços de Família" (2000). Todos os primeiros capítulos das novelas estarão abertos para não assinantes.

A novela "Vale Tudo" está confirmada para ser disponibilizada na plataforma Globoplay Divulgação

A novidade da Globoplay já contabiliza 50 títulos em processo de resgate, sendo 21 liberados para publicação. Na lista, há novelas que nunca foram reprisadas, além de sucessos exibidos no "Vale a Pena Ver de Novo" e no canal Viva.

Também estão em processo de resgate, ainda sem data definida para publicação, as novelas: Dancin’ Days (1978), Pai Herói (1979), Baila Comigo (1981), Guerra dos Sexos (1983), Vereda Tropical (1984), A Gata Comeu (1985), Roque Santeiro (1985), Selva de Pedra (1986), Sinhá Moça (1986), Brega e Chique (1987), Sassaricando (1987), Bebê a Bordo (1988), Fera Radical (1988), Que Rei Sou Eu? (1989), Top Model (1989), Rainha da Sucata (1990), Barriga de Aluguel (1990), Meu Bem, Meu Mal (1990), O Dono do Mundo (1991), Felicidade (1991), Vamp (1991), Pedra Sobre Pedra (1992), Fera Ferida (1993), Renascer (1993), Quatro Por Quatro (1994), Tropicaliente (1994), A Viagem (1994), A Próxima Vítima (1995), História de Amor (1995), O Fim do Mundo (1996), A Indomada (1997), Torre de Babel (1998), Força De Um Desejo (1999), Terra Nostra (1999), Porto dos Milagres (2001), O Clone (2001), Chocolate Com Pimenta (2003), Mulheres Apaixonadas (2003) e Cabocla (2004).

A promoção desses clássicos na plataforma de streaming foi embalada pela trilha sonora "O Portão", de Roberto Carlos. A campanha está sendo veiculada na TV e mídias sociais.