Globo suspende shows ao vivo do The Voice Kids e vai reprisar melhores momentos

A Globo decidiu suspender os shows ao vivo do The Voice Kids por causa do avanço do novo coronavírus. A partir deste domingo (22) e pelos próximos quatro fins de semana, um compacto do reality, com os melhores momentos desta quinta temporada serão exibidos, segundo informou em nota a emissora.

"Vale destacar que o início da etapa ao vivo do The Voice Kids começaria apenas no dia 29 de março, já que no dia 22 a previsão era a exibição do GP do Bahrein, também cancelado por conta da pandemia. A conclusão da fase final do reality ainda está sendo definida e está prevista para ir ao ar após o término das edições especiais", diz a nota da Globo.

A Globo fez diversas alterações na sua grade por causa da pandemia do coronavírus. As gravações de todas as suas novelas foram paralisadas, e reprises serão transmitidas no lugar. Os programas Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga foram suspensos para dar mais espaço a cobertura jornalística do assunto.

Na terça-feira (17), a emissora anunciou que vai adiar as estreias do programa Conversa com Bial, a nova atração de Angélica, o "Simples Assim", e a segunda temporada da série "Segunda Chamada".

Domingão do Faustão continua na grade da emissora, porém, sem a presença da plateia. No último domingo, a atração teve que contratar em cima da hora uma equipe de bailarinas, já que as atuais tiveram que se afastar depois de uma delas ter tido diagnóstico positivo para o vírus. Ainda não há data para que tudo se normalize e que as atrações tenham a sua estreia.

Outras mudanças

O Fora de Hora, que estreou em janeiro deste ano, terá programa até final de março. A partir do dia 7 de abril, a emissora vai exibir a primeira temporada da série "Manifest" após o BBB 20.

Já nas quartas-feiras à noite, a Globo vai exibir a faixa "Cinema Especial" depois da novela das 21, no lugar em que era exibido os campeonatos de futebol, já que eles foram suspensos.

Os programas Lady Night, às quintas, Globo Repórter, às sextas, É de Casa e Caldeirão do Huck, aos sábados, permanecerão na grade de programação da emissora em seus horários habituais. Serginho Groisman também anunciou que parou as gravações do Altas Horas e exibirá os melhores momentos dos 20 anos da atração a partir deste sábado (21).

Já o Só Toca Top Verão termina no dia 28 de março e será substituído pelo programa "Música Boa Ao Vivo", com a apresentação da cantora Iza, exibido em 2019 no Multishow.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.