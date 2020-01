Globo não renova contrato com Malvino Salvador

A rede Globo não renovou o contrato fixo com Malvino Salvador, após 16 anos atuando na emissora. Com a nova relação de trabalho, o ator só recebe dinheiro enquanto estiver no ar, deixando de ter um contrato permanente com direito a bônus salarial quando está em novela.

O último papel de Malvino na emissora foi em "A dona do Pedaço". O ator interpretava Agno, um empresário que se assumiu gay para família, após anos de casamento.

Malvino Salvador iniciou sua carreira na Globo em 2004 na novela Cabocla.