Globo estuda possibilidade de retomar gravações das novelas no mês de julho

Suspensas desde março, as gravações das novelas da Globo poderão ser retomadas no mês de julho. A informação foi confirmada pela própria emissora, que afirmou, no entanto, estudar também outros cenários, a depender da progressão do novo coronavírus no país.

Apesar de a emissora já caminhar para a normalização de sua programação, com o retorno do programa Encontro e o encerramento do Combate ao Coronavírus, o risco da doença ainda tem causado preocupações e levou, nesta semana, ao fechamento do departamento de maquiagem da emissora no Rio.

A Globo não informou quais profissionais apresentaram sintomas da doença, mas, segundo o site Notícias da TV, a maquiadora dos apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos, seria um deles.

No caso das novelas, estão suspensas há mais de dois meses as gravações de "Amor de Mãe", "Salve-se Quem Puder" e "Nos Tempos do Imperador". Essa última sucederia "Éramos Seis", mas nem chegou a estrear. A nova temporada de "Malhação" também teve as gravações adiadas.

A novela "Amor de Mãe", por exemplo, teria terminado no último sábado (23) caso não tivesse sido interrompida, como recordou a atriz Regina Casé, que afirmou em suas redes sociais estar com saudades de sua personagem, a dona Lourdes, além de seus "parceiros e parceiras" da trama.

Com a aproximação da volta aos estúdios, alguns atores dizem acreditar que haverá alterações na forma como as novelas serão apresentadas após a pandemia. Murilo Benício, por exemplo, diz que as cenas de beijos demorarão a retornar às telinhas. Já Vladimir Brichta, afirmou que o coronavírus deverá aparecer na trama.