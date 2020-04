Globo estreia projeto multiplataforma de lives com Ivete Sangalo

As lives musicais viraram um portal de conexão nesse período de medidas de prevenção à Covid-19. Dessa vez quem lançou um projeto nesse formato foi a TV Globo. O “Em Casa” terá lives simultâneas nos canais de TV aberta e por assinatura, no Globoplay e em plataformas digitais. A estreia acontecerá no próximo sábado (25), com a participação ao vivo de Ivete Sangalo.

A transmissão acontecerá diretamente da casa da cantora, na Praia do Forte, na Bahia, e produzida por uma equipe muito pequena, respeitando todos os cuidados de prevenção ao coronavírus. Mais do que um show, a proposta é conhecer um pouco da intimidade da artista.

“Uma das coisas que me faz mais feliz é cantar, e eu estava louca para poder levar música aos meus fãs. E poder cantar nesse projeto incrível, que vem nesse momento em que temos que estar em distanciamento social, é uma alegria. Essa live, um projeto que pensei com tanto carinho, será especial demais, porque têm o poder de unir as pessoas, onde quer que elas estejam, rompendo barreiras e ser multiplataforma reforça isso, porque vou estar em todos os tipos de tela pelo Brasil e mundo afora! Vou mostrar ao público o meu cantinho e cantar muito pra vocês. Podem esperar muita animação e muita música, que mainha tá que não se aguenta”, conta Ivete.

O especial com a cantora, chamado de “Ivete Em Casa”, reunirá TV Globo, Globoplay, Multishow, plataformas digitais e redes sociais em uma exibição ao vivo, inédita e simultânea. No dia 25, a TV Globo mostrará as primeiras músicas de Ivete Sangalo logo após “Fina Estampa”. A apresentação completa poderá ser vista no Multishow e no Globoplay, que terá seu conteúdo aberto para logados free no Brasil e nos EUA.

O canal Música Multishow e o canal de Ivete no Youtube, além dos perfis oficiais do Multishow no Twitter, Facebook e Instagram, também transmitirão a live.

O “Ivete Em Casa” será também um espaço para reforçar uma corrente de solidariedade. Durante todo o show, o público será convidado a conhecer a plataforma ParaQuemDoar.com.br, criada e lançada recentemente pela Globo para quem deseja apoiar institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que estão trabalhando para minimizar os impactos da pandemia