Globo divulga data de retorno do quarto branco do 'BBB'

A Globo divulgou nesta quarta-feira (4) a data de retorno do temido quarto branco. Velho conhecido da audiência do "Big Brother Brasil", o cômodo é uma espécie de isolamento dentro do isolamento.

Nele, alguns participantes do reality show são trancafiados sem contato com o resto da casa. A decoração é inteiramente na cor branca, não há janelas ou outras formas de acesso ao mundo exterior e as luzes nunca se apagam. Nas edições anteriores, os escolhidos também não sabiam quanto tempo ficariam ali.

A data anunciada para o retorno é na sexta-feira (6). Porém, o apresentador Tiago Leifert deve explicar todos os detalhes sobre a dinâmica do cômodo na atual edição do reality show ("BBB 20") no programa de quinta-feira (5).

Boninho, diretor do núcleo responsável pelo reality show na Globo, já deu a entender que o quarto branco, desta vez, terá um teto que vai diminuir o pé direito do cômodo a medida que o tempo passar. Ainda não foi revelado se o quarto terá o botão vermelho, que o participante pode acionar a qualquer momento para sair do confinamento, desde que aceite ser eliminado do reality show.

Ao longo da história do reality, oito participantes já passaram pelo cômodo monocromático, que estreou no "BBB 9". Na ocasião, três participantes foram convocados a se distanciarem do convívio dos demais competidores para ficarem isolados nesse espaço. Um deles acabou sendo eliminado após desistência.

Na edição do ano seguinte ("BBB10") ocorreu de novo, mas naquela ocasião ninguém foi eliminado.