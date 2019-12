Globo de Ouro 2020 divulga indicados; 'O Irlandês' e 'História de um Casamento' são destaques

Os indicados ao 77º Globo de Ouro foram revelados na manhã desta segunda-feira (9). Termômetro para o Oscar, a premiação destacou neste ano os filmes 'História de um Casamento', 'O Irlandês', 'Era uma Vez em Hollywood'; e Coringa'.

A entrega da premiação será no próximo dia 5 de janeiro. Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson apresentarão os destaques do cinema e da televisão que concorrem ao troféu Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Confira a lista completa:

CINEMA

Melhor Filme Estrangeiro

Parasita (Coreia do Sul)

The Farewell (China)

“Portrait of a Lady on Fire” (Celina Sciamma, France)

“Les Misérables” (Ladj Ly, France)

“Pain and Glory“ (Pedro Almodovar, Spain)



Melhor Atriz - Drama

Rene Zellweger (Judy)

Charlize Theron (O Escândalo)

Scarlett Johansson (História de um Casamento)

Cynthia Erivo (Harriet)

Saiorse Ronan (Adoráveis Mulheres)

Melhor Diretor

Bong Joon Ho (Parasita)

Martin Scorsese (O Irlandês)

Quentin Tarantino (Era uma Vez em... Hollywood)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Coringa)

Melhor Filme - Drama

O Irlandês

História de um Casamento

1917

Dois Papas

Coringa

Melhor Filme - Comédia ou Musical

Era uma Vez em... Hollywood

Jojo Rabbit

Rocketman

Entre Facas e Segredos

Meu Nome é Dolemite

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Entre Facas e Segredos)

Beanie Feldstein (Fora de Série)

Emma Thompson (Late Night)

Cate Blanchett (Cadê Você, Bernadette?)

Melhor Ator - Comédia ou Musical

Eddie Murphy (Meu Nome é Dolemite)

Leonardo DiCaprio (Era uma Vez em... Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Daniel Craig (Entre Facas e Segredos)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Melhor Ator - Drama

Christian Bale (Ford vs Ferrari)

Joaquin Phoenix (Coringa)

Adam Driver (História de um Casamento)

Antonio Banderas (Dor e Glória)

Jonathan Pryce (Dois Papas)

Melhor Canção Original

“Into the Unknown” (Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Frozen 2)

“Spirit” (Beyoncé, O Rei Leão)

“(I’m Gonna) Love Me Again” (Elton John, Rocketman)

"Stand Up" – Harriet (Joshua Bryant Campbell, Cynthia Erivo)

“Beautiful Ghosts” (Taylor Swift and Andrew Lloyd Webber, Cats)

Melhor Atriz Coadjuvante

Jennifer Lopez (As Golpistas)

Laura Dern (História de um Casamento)

Margot Robbie (O Escândalo)

Annette Bening (O Relatório)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Melhor Ator Coadjuvante

Brad Pitt (Era uma Vez em... Hollywood)

Al Pacino (O Irlandês)

Anthony Hopkins (Dois Papas)

Joe Pesci (O Irlandês)

Tom Hanks (Um Dia Lindo na Vizinhança)

Melhor Trilha Sonora

Hilder Guðnadóttir (Coringa)

Randy Newman (História de um Casamento)

Thomas Newman (1917)

Alexandre Desplat (Adoráveis Mulheres)

Daniel Pemberton (Brooklyn - Sem Pai Nem Mãe)

Melhor Roteiro

Noah Baumbach (História de um Casamento)

Bong Joon-Ho (Parasita)

Quentin Tarantino (Era uma Vez em... Hollywood)

Steven Zaillian (O Irlandês)

Anthony McCarten (Dois Papas)

Melhor Animação

O Rei Leão

Toy Story 4

Frozen 2

Como Treinar o seu Dragão 3

Link Perdido

TELEVISÃO

Melhor Atriz de Telefilme/Minissérie

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Helen Mirren – Catherine the Great

Merritt Wever – Unbelievable

Kaitlyn Dever – Unbelievable

Joey King – The Act

Melhor Ator de Telefilme/Minissérie

Chris Abbott – Catch 22

Sacha Baron Cohen – The Spy

Russell Crowe – The Loudest Voice

Jared Harris – Chernobyl

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Melhor Série - Drama

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Melhor Atriz Coadjuvante de Telefilme/Minissérie

Patricia Arquette - The Act

Helena Bonham Carter - The Crown

Toni Collette - Unbelievable

Meryl Streep - Big Little Lies

Emily Watson - Chernobyl