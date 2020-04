Gizelly pergunta se Thelma usa 'barro' no rosto e família da participante aponta racismo estrutural

Após o fim da prova do líder da última quinta-feira (2), Gizelly, Thelma, Rafa, Manu e Gabi se reuniram no quarto céu para conversar sobre o resultado da liderança. Durante o diálogo, a advogada observou uma mancha de maquiagem nos lençóis de Thelma e questionou a médica se ela usava "barro" no rosto. "Não sei o que a Thelminha passa na cara, é barro?", disse Gizelly em tom de brincadeira. Família da médica usou as redes sociais para repudiar diálogo.

Na conversa, a participante Thelma tentou se justificar afirmando que retira a maquiagem do rosto antes de dormir, mas Gizelly e Gabi insistem no tema. "O que é isso, Thelminha?", questiona Gabi e Thelma acrescenta: "É a minha base, minha base é marrom", enquanto as demais participantes riam da situação.

A família de Thelma usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (3) para comentar o diálogo entre as participantes do reality. "Mais cedo Gizelly teve uma fala que se enquadra como racismo estrutural, apesar de afirmar que não é pela cor e sim pela quantidade da base que a Thelma usa, ainda sim é uma fala racista", diz texto.

A nota, divulgada no perfil da médica, defende que existem termos racistas no vocabulário dos brasileiros e que muitas pessoas ainda não possuem conhecimento disso. "Precisamos lutar, antes de tudo, para que toda a sociedade reconheça o problema que é o racismo. Para gerar e gerir políticas de modo eficiente, é importante conhecer o racismo em detalhes, saber onde ele está, como atua e seus efeitos nas pessoas", afirma.

A família da participante escreveu ainda que não está amenizando a fala de Gizelly, apesar das duas serem amigas. "Nosso posicionamento sempre será ir contra e repudiar qualquer fala, ato e pessoas com esse tipo de pensamento", finalizou.