Gizelly manda 'presentes' para Marcela, após participante ser eliminada do BBB20

Marcela McGowan, 12° participante eliminada do BBB20, descobriu os "presentes" que sua amiga e também participante do reality, Gizelly, colocou em sua mala após a eliminação. Em vídeo publicado nas redes sociais, a ginecologista se divertiu com a situação ao ver vários desodorantes, pasta de dente e protetor solar dentro de sua bolsa.

Após a saída de Marcela, Gizelly e Ivy foram à despensa, onde estavam as coisas da médica, para "terminar" de arrumar as bolsas da sister. A advogada colocou então vários itens de higiene dentro da mala da ex-participante. "Pega o desodorante que ela gostava. Aqui, Má, para você não precisar comprar. Leva uma pastinha de dente também para não precisar comprar, ficar gastando dinheiro com essas coisas. Um protetor porque você é branquinha", disse Gizelly, chorando.

Marcela foi eliminada na última terça-feira (7) com 49,76% dos votos. Ela disputava o paredão com Flayslane, que recebeu 49,18%, e Babu, com 1,06%.