Gisele Bündchen cria fundo de apoio a causas emergencias no Brasil durante pandemia

Gisele Bündchen, 39, anunciou por meio de seu Instagram neste sábado (18) a criação do fundo Luz Alliance em parceria com a BrazilFoundation, organização que apoia iniciativas que visem combater a desigualdade social. O objetivo do projeto é apoiar causas emergenciais no Brasil durante a pandemia do coronavírus, que vem impactando a vida de milhares de famílias no mundo.

Com o aporte total de R$ 1 milhão de reais, a ideia é colaborar com oito diferentes organizações. São elas: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; os projetos Banco de Alimentos e Mães da Favela da CUFA (Central Única das Favelas), ambos do Rio Grande do Sul; Mulher em Construção, WimBelemDon, Fome de Aprender e a AHMI (Associação dos Amigos do Hospital Maternidade Infantil Presidente Vargas), localizados em Porto Alegre e; CUFA do Ceará.

As doações devem cobrir o apoio para três meses de ações nas comunidades beneficiadas com cestas básicas, refeições, kits de higiene e aquisição de equipamentos necessários na luta contra a pandemia. Além disso, foi criada uma página àqueles que queiram colaborar.

"Em momentos como este precisamos, mais do que nunca, exercer a solidariedade e empatia. As doações são importantes, mas há outras formas de ajudar também. Cada um pode encontrar a sua maneira de fazer o bem. O importante é cuidarmos uns dos outros da forma que podemos", afirmou Bündchen.