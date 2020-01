Giovanna Ewbank está grávida de um menino; bebê é esperado para julho

Giovanna Ewbank, 33, está grávida de um menino. Casada com o ator Bruno Gagliasso, 37, com quem já tem outros dois filhos -Titi, 6, e Bless, 5 - a atriz e apresentadora anunciou a gestação em dezembro. Segundo a assessoria de imprensa do casal, o bebê deve nascer em julho e ainda não há uma definição sobre o nome.

"Temos tempo ainda, né? Mas alguns nomes já passam pela nossa cabeça", disse Giovanna ao colunista Leo Dias, do UOL.

"Estávamos ansiosos para saber se seria menino ou menina e, principalmente, para contar o sexo para nossos filhos, que receberam a notícia com muita alegria", afirmou ela.

Em julho de 2019, o casal anunciou a chegada do então caçula, Bless. O menino nasceu no Maláui, mesmo país de Titi.

Segundo comunicado divulgado na época, a adoção da criança correu em sigilo, respeitando todas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano.

"A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino", informou a nota, na ocasião.

A primogênita Chissomo, apelidada de Titi foi adotada pelo casal em maio de 2016. Bruno e Giovanna são casados desde 2010.