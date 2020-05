Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estreiam quadro sobre casais em isolamento

Assim como muitos casais, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso enfrentam as consequências do isolamento social, convivendo 24 horas por dia um com o outro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

"Tem dias em que eu não estou a fim de fazer nada, e ele quer fazer a casinha da árvore, gravar pro canal, fazer live... E eu quero ficar deitada curtindo a gravidez", conta a atriz. "Ele acorda querendo produzir mil coisas, acha que o dia tem 72 horas, e eu sou totalmente ao contrário. Gosto de viver um dia de cada vez e lentamente curtindo cada momento, gosto de curtir o café da manhã, a hora de brincar com as crianças, a hora de fazer a lição, enquanto o Bruno gosta de fazer tudo rápido pra dar tempo de produzir mais".



A fim de dividir os anseios e descobrir as técnicas usadas por outros casais para o convívio, Ewbank e Gagliasso estreiam, nesta terça-feira (26), um novo quadro fixo no canal da atriz no YouTube: Isolados e Casados. No lançamento, o casal recebe Luciano Huck e Angelica para falarem sobre temas como crises, planos pós-quarentena, e até jogos divertidos de perguntas e respostas, no qual o casal convidado disputa com o casal apresentador. Ao final, há uma prenda para o casal que perde.



Ewbank diz que a ideia do quadro surgiu após conversas com amigos sobre questões da vida a dois. "No grupo das mães do colégio, por exemplo, elas acabam desabafando muito sobre os maridos, os filhos... E a gente percebeu que a dificuldade de criar rotina, que a questão de cada um estar num 'mood', era geral". "Temos visto muitos casais se separando na quarentena. Casais que trabalham muito e não convivem tanto, e agora, passando 24 horas juntos, estão vendo algumas questões que estão abalando o casamento. Então a ideia veio muito disso, de conversar sobre o que faz com que o casal se una mais, e o que faz com que fique mais arisco", completa. A produção do vídeo fica por conta da Play9, empresa do Felipe Neto e João Pedro Paes Leme.



Além de Huck e Angelica, outros nomes confirmados no quadro são Sabrina Sato e Duda Nagle, Paulo Gustavo e Thales, Preta Gil e Rodrigo Godoy, Larissa Manoela e Leo Cidade, e Fernanda Gentil e Priscila Montandon. "Um casal que me inspira é a Michele e o Obama", acrescenta Ewbank.



"Desde o início do relacionamento deles a gente vê muita parceria, cumplicidade, amizade... Um levantando o outro. Os dois acreditam muito um no outro, no trabalho um do outro. Eles sempre estão lado a lado independente de quem é o momento, acho que eles têm uma coisa que eu e o Bruno também temos que é acreditar nas mesmas pautas, nas mesmas causas. Eles apoiam e lutam juntos, que é uma coisa que nos une mais ainda e que nos inspira, vendo os dois. Os casais que lutam pelos mesmos ideais ficam muito unidos, e é o que eu e Bruno tentamos fazer no nosso dia a dia".