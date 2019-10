Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem folga em Jericoacoara com os filhos; assista

Giovanna Ewbank está no Ceará com Bruno Gagliasso e os filhos, Títi e Bless, curtindo alguns dias de foolga. Na terça-feira (8), a atriz e apresentadora compartilhou alguns registros lindos em Buraco Azul de Caiçara, em Jericoacora. Em um dos vídeos publicado no instagram, ela aparece pulando no mar em uma pedra com os pequenos.

Bruno e Giovanna adotaram Títi a menina em 2016, no Malawi, país africano que é um dos mais pobres do mundo. Em julho deste ano, o casal anunciou a adoção de Bless, que também é do País da irmã adotiva.

O local onde a família está hospedada oferece diárias por R$638 até R$1.287.