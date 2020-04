Gilberto Gil e BaianaSystem lançam disco com registro de apresentação realizada em Salvador

A encontro entre Gilberto Gil e BaianaSystem ocorrido no dia 3 de novembro de 2019, em palco na cidade de Salvador, na Bahia, ganhará uma edição digital e um LP a serem lançados no próximo dia 30 de abril. A novidade, que já havia sido anunciada pelos artistas de forma misteriosa nas redes sociais, traz o cruzamento de influências musicais, indo desde as raízes afro-latinas até a contemporaneidade.

A capa do trabalho é assinada por Cartaxo, já responsável pela identidade visual da BaianSystem. Segundo Gilberto Gil, o disco é uma união. "É essa fusão de momentos, contextos, histórias. O BaianaSystem é uma banda com esse ecletismo. É a Bahia, né? A Bahia tá viva aqui", afirmou em entrevsta ao G1, portal de notícias da Globo.

Ao todo, 'Gil Baiana, ao vivo!' traz dez músicas escolhidas pela BaianaSystem com base nos pontos de contato entre as duas obras. No geral, o repertório encadeia músicas de Gil, da banda e de outros compositores.

Confira abaixo as faixas:

1. Is this love (Bob Marley, 1978)

2. Nos barracos da cidade (Gilberto Gil e Liminha, 1985) /

Systema Fobica (Russo Passapusso e Roberto Barreto, 2010) – tema incidental

3. Extra (Gilberto Gil, 1983)

4. Pessoa nefasta (Gilberto Gil, 1984)

5. Sarará miolo (Gilberto Gil, 1977)

6. Emoriô (Gilberto Gil e João Donato, 1975) /

Dia da caça (Russo Passapusso, 2016)

7. Água (Antonio Carlos, Jocafi, Ubiratan Marques, Roberto Barreto e Russo Passapusso, 2019) /

Água de beber (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, 1961)