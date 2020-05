Getúlio Abelha mostra lado romântico na inédita 'Sinal Fechado'; Veja o clipe da canção

Getúlio Abelha também canta as dores do amor. O single “Sinal Fechado”, mais novo trabalho do cantor, está em em todas as plataformas digitais. Como já é comum do universo sonoro do artista, o lançamento chega acompanhado de videoclipe.

“Sinal Fechado” é a quinta canção de inéditas que Getúlio lança no mercado. A faixa é uma mostra especial do álbum de estreia. "Marmota” tinha previsão de chegar ao mercado em maio, porém, o cronograma de lançamento foi interrompido po conta da pandemia da Covid-19.

“Nesta música, busco mostrar uma outra vertente da minha versatilidade musical e vocal, é meu primeiro trabalho romântico”, conta Getúlio via nota de divulgação. “Sinal Fechado” é uma parceria com compositora cearense Heloise Sá. O trabalho traduz a nostalgia de um relacionamento e as confusões sentimentais decorrentes disso.

A sonoridade traz influência da música brega que se estende de Belém a Recife. A produção é de Guilherme Mendonça e direção artística de Getúlio. “Sinal Fechado” investe em sintetizadores. Uma canção “retrofuturista”, defende o cantor. Esse clima foi ponto de partida na criação do novo clipe.

Nas telas

Elemento indispensável em seu universo, Getúlio investe novamente na criação de um videoclipe exclusivo. Dessa vez, a inspiração está nos filmes de horror das décadas de 1970 e 1980. “The Rocky Horror Picture Show” (1975) e “Christine, o Carro Assassino” (1983) são algumas das influências.

Clipe recorre à estética do cinema de horror. Em cena, a história de um ritual macabro que de certa forma se torna um desespero amoroso e sentimental

O clipe foi roteirizado e dirigido por Lucas Sá, realizado de forma independente com uma equipe inteiramente maranhense e gravado em vinte e quatro horas em espaços do sítio histórico de São Luís (MA).

“Este trabalho vai representar um novo passo na minha carreira musical e audiovisual pois é o meu clipe com maior produção, onde eu deixo de investir em relações documentais como nos vídeos anteriores e performo com roteiro, cenografia e conceito pré-estabelecidos”, conclui Getúlio Abelha.