Genival Lacerda sofre AVC e é internado em hospital do Recife

O cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, foi internado no Recife, Pernambuco após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na madrugada desta terça-feira (26).



O artista segue em observação no Hospital D'Ávila, que fica na zona norte do Recife. A partir de agora, ele terá de permanecer internado na unidade de saúde por pelo menos seis dias. E também passará por uma nova batelada de exames.



"Ele fez vários exames e foi transferido para o Hospital D'Ávila devido ao risco de ser infectado pela Covid-19. Agora estamos esperando o médico conversar conosco sobre o quadro de saúde dele, mas as taxas estão alteradas", disse João Lacerda, filho de Genival, ao Jornal do Commercio.



O filho conta que ainda Genival estava sentindo dores de cabeça, mas evitava sair de casa por medo de contrair o coronavírus. Mas após passar mal de madrugada em casa foi levado ao local para averiguar o que acontecia.



Genival Lacerda tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão "Severina Xique Xique", "De quem é esse jegue?" e "Radinho de Pilha".