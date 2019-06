Gêmeos do "Irmãos à Obra" vêm ao Brasil em agosto

Fenômenos da TV, Jonathan e Drew Scott, mais conhecidos pela série Irmãos à Obra, do canal Discovery Home & Health, estarão no Brasil na segunda quinzena de agosto. A má notícia, porém, é que eles não reformarão nada. A vinda será para encontro com fãs, imprensa e presença em eventos. A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.

Fãs brasileiros fizeram campanha para a vinda dos irmãos e reuniram oito milhões de internautas com a hashtag #vemirmãosaobra.

Aos 41 anos, os gêmeos canadenses começaram à frente do reality, em 2011, cujo nome original é Property Brothers. Transmitido pelo canal Discovery Home & Health, eles são a maior audiência da emissora e o Brasil é um dos países que mais assiste à atração.

Durante o programa, a dupla ajuda pessoas a mudarem de casa com o argumento de que é melhor comprar um imóvel usado, mais barato, mas que precisa de reforma. Em todos os casos, Drew busca algumas opções de residências para venda em locais escolhidos pelos participantes e Jonathan fica com o trabalho de design e restauração do imóvel, claro, tudo com o aval dos compradores.