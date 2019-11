Geisy Arruda prepara livro com contos eróticos

A modelo Geisy Arruda, 30, já prepara o lançamento de seu mais novo projeto: o livro digital de contos eróticos de nome "O Prazer da Vingança". Nele, ao menos dez contos -alguns deles verídicos, segundo a autora. Ela conta que pretende inspirar muitas pessoas.



"Vocês pediram e eu vou liberar meus contos eróticos. Serão mais de cem páginas de histórias com fotos exclusivas feitas por mim", revela. A produção das imagens foi toda feita em motéis.



De acordo com Geisy, o lançamento será feito até o final do mês. Geisy Arruda, em outubro, lembrou dos dez anos dos xingamentos que ouviu por conta do vestido rosa usado na universidade, em 2009.



"Essa coleção de contos eróticos eu vou lançar em formato de livro virtual. Alguns são verídicos e outros são da minha cabeça. Há alguns relevados após experiência de amigos e de seguidores também", conta.



De acordo com ela, serão muitos os temas. "Contos de masturbação, sexo virtual, sexo lésbico, suruba, inversão, [histórias com] 'corno manso' e muito mais", adianta.