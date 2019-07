Garage Sounds reúne 30 bandas e mais de 10 horas de rock em Fortaleza

A capital cearense recebe mais um Garage Sounds. No sábado (3 de agosto), a partir das 16h, a 4ª edição do evento mostra um line up de peso, com 30 bandas locais e nacionais confirmadas. O palco montado na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) vai sediar mais de 10 horas de puro rock’n’roll. Em 2019, o festival traz Francisco, El hombre (SP), Dead Fish (ES), Esteban (RS), Surra (SP), Molho Negro (PA).

Além dos headliners, a festa conta com a participação das bandas Jack the jocker, Mar Morto (SP), Damn Youth, Mad Monkees, Jangada Pirata, Diagnose, Higgs Boson, Mesfray, Ouse, Darkside, Quarto Graau, Head Night, Neds, Piscadela Verde (PA), California Dreams, Garotos da Capital, Void Tripper, Hostile Inc, Os Bardos, Viollen, George Belasco, Mahogany, Remate, Neurônica, Roadsider, Singular, Santos de uma Esquina e Land of Lemuria.

Trajetória

Criado em 2017, o Garage Sounds vem se expandido a cada ano. Em 2018, o festival itinerante passou por cinco capitais brasileiras. Já em 2019, o evento deve passar por 11 cidades do Brasil, depois de edição especial realizada em Amsterdam, na Holanda.

Um festival independente que chega para fortalecer o lançamento de tendências e novos artistas locais e nacionais, além de abrir espaço e servir de vitrine aos músicos e bandas que lutam por um espaço no mercado tão concorrido como o musical. Assim é o Garage Sounds, que adota a ideia de reforçar a cena do rock brasileiro, encabeçada por grandes nomes do rock e abrindo oportunidade para bandas locais de cada cidade por onde passa.

O gênero mais recorrente do Garage Sounds é o rock’n’roll, que é representado pelos seus diversos estilos que vai desde o indie ao heavy metal. “Se a música tem qualidade, há espaço”, afirma Rafael Neutral, um dos organizadores do evento.

SERVIÇO

Garage Sounds. Sábado (03 de agosto), às 16h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 120 (inteira), R$ 66 (meia) ou inteira social (R$ 66 + doação de 1 (hum) livro em bom estado a ser entregue no dia do evento). Vendas no link. Contato: (85) 99868.9843