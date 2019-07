Garage Sounds é um dos destaques dos eventos dessa semana; confira lista

A última semana de agosto traz eventos diversificados para Fortaleza. Entre os destaques estão o Garage Sounds, festival que apresenta o rock local e nacional na cidade, o show da cantora Laya, no Cineteatro São Luiz. Confira a agenda abaixo:

Garage Sounds

Foto: JL Rosa

De volta à Fortaleza, o Garage Sounds traz apresentações de bandas do rock local e nacional à Fortaleza. O evento acontece na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema), no sábado (3). Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 120.

Cantigas com Laya

Foto: Gal Oppido

Cantigas é como Laya chama seu show de roda. Todos ficam em círculo, tanto a artista como público, e a artista traz novas canções, também de amigos e parceiros. O evento acontece no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro), na quarta-feira (31).

Espetáculo Re-talho

Desenvolvido como espetáculo de conclusão de curso do Theatro José de Alencar, a peça Re-talho traz a história de vidas desafiadas no tecido do antes e do agora. A realização acontece no próprio Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro), no sábado (3). Com duas sessões, às 18h e às 19h30, os ingressos para a apresentação custam entre R$ 10 e R$ 5.

Zé Luiz Mazziotti

Foto: reprodução/Youtube

O cantor e compositor paulista se apresenta no projeto Jazz em Cena, neste sábado (3), no Centro Cultural Banco do Nordeste - CCBNB (Rua Conde D´Eu, 560, Centro). O show também terá a participação de artistas como Tito Freitas (piano) e Luciano Almeida Franco (contrabaixo e guitarra) e o jovem baterista André Benedecti. O evento é gratuito e acontece às 19h.