'Game of Thrones': Trono de Ferro está em exposição no Shopping Benfica

A série aclamada pelo público "Game of Thrones" terá seu desfecho amanhã (19), mas o público pode visitar o desejado Trono de Ferro. Uma réplica do artefato, que faz parte do evento Sana, está disponível para visitação e fotos no piso térreo do Shopping Benfica até domingo (19). A visitação é gratuita.

Com altos índices de audiência, o término da saga, que está na sua oitava temporada, será transmitido pela HBO. Entre mortes, destruição, traições e reviravoltas, a pergunta que fica é: quem vai assumir o trono de ferro?

Serviço

Trono de Ferro - Exposição no Shopping Benfica

Data: Até domingo (19)

Local: Piso térreo do Shopping Benfica

Visitação: Sábado, das 10h às 22h e Domingo, das 13h às 22h

Gratuito